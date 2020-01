L’armée française commande plus de 2.600 fusils de précision à la FN Herstal

Voilà c’est confirmé, la FN Herstal va livrer plus de 2600 nouveaux fusils à la France.

La ministre française des Armées, Florence Parly, a confirmé lundi l’achat à l’entreprise belge FN Herstal de «plus de 2.600 nouveaux fusils de précision» pour les tireurs d’élite de l’armée française.

La ministre a annoncé dans un communiqué la commande par la Direction générale de l’Armement (DGA, dépendant de son ministère de 74.596 pistolets semi-automatiques (PSA) pour un montant de 44 millions d’euros à la société autrichienne Glock (pistolet et capacité d’aide à la visée nocturne) qui s’est alliée aux sociétés Sellier et Bellot (munitions) et UTM (kit d’entraînement).

C’est le modèle Glock 17 G5 qui a été retenu, a précisé le site spécialisé Ligne de défense du journaliste Philippe Chapleau.

Selon Mme Parly, l’adoption de ces nouveaux pistolets semi-automatiques s’inscrit dans une volonté plus large de nouveaux «petits équipements» destinés aux forces françaises.

Elle cite ainsi l’arrivée des fusils d’assaut HK416F de la firme allemande Heckler & Koch, dont 12.000 exemplaires doivent être livrés entre 2017 et 2020 et le début des livraisons en 2020 d’un nouveau fusil de précision (SCAR, Special Combat Assault Riffle) pour les tireurs d’élite français.

Plus de 2.600 de ces armes individuelles, fabriquées par la FN Herstal, seront livrés d’ici fin 2021, souligne la ministre, qui ne fournit aucun montant pour cette commande.

Il s’agit, selon des spécialistes, de SCAR-H PR (Precision Rifle) de calibre 7,62×51 mm. Cette commande avait fait l’objet de spéculations l’an dernier, avant d’être annoncée le 27 décembre par le journal ‘L’Echo’.

La FN Herstal s’est associé à l’entreprise flamande OIP Sensor Systems, basée à Audenarde, pour les systèmes d’optique et de visée. Le montant du contrat n’est pas connu, mais il est généralement admis qu’un tel fusil de précision coûte au moins de 5.000 à 6.000 euros, selon le quotidien.