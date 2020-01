Chantier sur la boucle de connexion E40-RO à Sterrebeek

Chantier nocturne en vue sur la boucle de l’E40 empruntée par les automobilistes venant de Bruxelles et voulant monter sur les rings extérieur ou intérieur (RO). -

Un chantier sera lancé le 13 janvier en vue du placement d’un éclairage LED sur la boucle de l’E40 empruntée par les automobilistes venant de Bruxelles et voulant monter sur les rings extérieur ou intérieur (RO).

L’agence flamande des routes lancera le 13 janvier les travaux de placement d’un éclairage LED sur la boucle de l’E40 empruntée par les automobilistes venant de Bruxelles et voulant monter sur les rings extérieur ou intérieur (RO). Durant deux mois entre 21h et 5h, les véhicules seront déviés via l’échangeur de Sterrebeek sur l’E40.

Les automobilistes venant de Bruxelles en direction des rings intérieur et extérieur (respectivement en direction de Namur/Waterloo ou Zaventem/Anvers), devront emprunter la bretelle de sortie à Sterrebeek pour reprendre immédiatement la bretelle d’entrée dans la direction opposée.

Durant les travaux, la chaussée de Malines sera fermée au trafic en direction de Sterrebeek. Les automobilistes seront déviés via la Weiveldlaan, la Sterrebeekstraat et le Oude Keulseweg. En direction de Nossegem, cette voie régionale restera en revanche ouverte.

La sortie Sterrebeek en direction de Bruxelles sur l’E40 sera aussi fermée à la circulation. Les automobilistes devront se rabattre sur les sorties environnantes du ring, en fonction de la direction dans laquelle ils circulent, soit celle de «Zaventem-Henneaulaan», soit celle de «Wezembeek-Oppem».