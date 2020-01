En 2020, les PUMAS patrouilleront toujours le quartier de la gare de Mons

La brigade anticriminalité de la zone de police Mons-Quévy a tiré le bilan de sa première année d’existence.

Il y a tout juste un an, le bourgmestre de Mons Nicolas Martin annonçait la création d’une nouvelle brigade anticriminalité qui serait spécialement dédiée à quadriller le quartier de la gare.

Ce quartier jouit d’une mauvaise réputation, due notamment à un trafic de drogue diurne, dont pâtissent les habitants, commerçants et l’Athénée Royal, situé au milieu du périmètre et qui accueille plus de 1000 élèves chaque jour.

C’est pour combattre le phénomène et pour diminuer le sentiment d’insécurité du quartier que la brigade PUMAS, soit la Patrouille Urbaine Montoise d’Appui et de Sécurisation, a vu le jour.

Son mode opératoire implique une présence de terrain à pied et des contacts à la fois préventifs avec les commerçants des quartiers, mais aussi une approche répressive pour toute personne potentiellement impliquée dans du deal de drogue ou la perturbation de l’ordre public.

Des centaines d’arrestations

Un an après son entrée en fonction, la brigade a tiré le bilan de son activité. En 2019, 8059 personnes et 2451 véhicules ont été contrôlés. 1433 procès-verbaux ont été rédigés et 28 ordonnances de capture ont été effectuées. 2,592 kg de stupéfiants, 65 armes et 10 561€ ont été saisis.

Ces contrôles ont également donné lieu à 300 arrestations administratives et 178 arrestations judiciaires. Côté préventif, 1257 contacts ont été effectués auprès des commerçants.

En 2020, les PUMAS poursuivront leur mission: un crédit d’un million€, financé par la ville de Mons, leur est dédié dans le budget de la zone de police. Par ailleurs l’an dernier, 30 policiers ont été engagés et ont notamment permis aux autorités de renforcer leur présence sur le terrain.