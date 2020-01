Les 10 coups de cœur du weblab de L’Avenir en 2019

Le weblab, cellule d’innovation au sein de la rédaction de L’Avenir, vous propose de redécouvrir une sélection de 10 productions réalisées au cours de l’année 2019: du WhatsApp fictif de Charles Michel au sacre d’Eddy Merckx en 1969.

L’équipe du weblab de L’Avenir (un journaliste et un développeur) travaille sur de nouveaux formats de narration. Vous trouverez ci-dessous notre sélection de 10 productions. Mais pour vous proposer ces 10 coups de cœur, nous avons dû faire des choix (beaucoup de choix). N’hésitez donc pas à vous rendre sur la page regroupant tous nos grands-angles pour (re)découvrir notre travail.

1. Dans le WhatsApp de Charles Michel

Dans le cadre de la couverture des élections régionales, fédérales et européennes par la rédaction, nous souhaitions apporter une touche un peu plus légère. Avec Xavier Diskeuve et la cellule infographie, le weblab a lancé une série de politique-fiction se déroulant… dans des discussions WhatsApp de Charles Michel. Il s’agit de conversations fictives mais basées sur des événements qui se sont déroulés.

Lancée le vendredi 10 mai, cette série compte 15 épisodes. Par ailleurs, elle a été déclinée avec le WhatsApp du roi Philippe.

2. Premiers pas sur la Lune, nos abonnés se souviennent

En juillet, 50 ans après les premiers pas de l’homme sur la Lune, nous avons fait appel aux souvenirs de nos abonnés. Et nous avons été comblés. Quel plaisir de se plonger dans tant de souvenirs, de recontacter certains pour obtenir quelques détails supplémentaires….

3. MODULE INTERACTIF | Quel parti touchera le plus ou le moins à votre portefeuille?

À chaque campagne électorale, c’était la même rengaine: chaque parti rasait gratis. Ils amélioraient tout sans que cela ne coûte ou si peu. Lors des dernières campagnes, la bagarre des chiffres avait fait rage. Il fallait un arbitrage. Le Bureau du Plan a donc été chargé de cette mission.

Ce travail est conséquent et assez impressionnant et a le mérite d’objectiver les mesures. Des chiffres sont notamment disponibles pour mesurer l’impact réel sur votre portefeuille. Nous les avons exploités pour créer le module interactif dans cet article.

4. Le Monty Python’s Flying Circus a 50 ans

Le 5 octobre 1969, la plus rock and roll des troupes comiques catapulte un OVNI sur la très sérieuse BBC. Le Monty Python’s Flying Circus est né. 50 ans plus tard, Romain Veys nous raconte comment les Monty Python ont laissé l’empreinte indélébile de leur art sur leur époque mais aussi sur les suivantes. Le tout dans une mise en page web presque aussi délurée que les Monty Python.

5. Procès de l’assassinat d’Alfred Gadenne

Le 23 septembre s’ouvrait à la cour d’assises du Hainaut, à Mons, un procès hors-norme: celui de l’assassin présumé de Mouscron, Alfred Gadenne. Dans ce cadre, Arnaud Smars a dressé le portrait de la victime et de l’accusé. Il est aussi revenu sur les faits et sur l’émotion provoquée par cet assassinat.

6. Eddy Merckx en jaune le 21 juillet 1969

Alors que le Tour va s’élancer de Bruxelles, Eddy Merckx est incontestablement la star de l’événement. Et le Cannibale l’affirme: l’évocation de son premier maillot jaune en 1969 lui donne encore la chair de poule. Didier Malempré et David Lehaire reviennent sur cet exploit, photos et vidéos d’archive à l’appui.

7. Un an au pouvoir: ces nouveaux bourgmestres wallons racontent

Un an après les élections communales, nous avons voulu aller à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont découvert la fonction. L’idée n’est pas d’être sur le terrain politique mais de brosser le côté humain de la fonction de bourgmestre. Avec un regard neuf.

+ DÉCOUVREZ | Un an au pouvoir : ces nouveaux bourgmestres wallons racontent

8. Disparition des boîtes postales en Wallonie

Fin 2018, Bpost a annoncé la suppression d’un quart des boîtes postales. Début avril, alors que le démontage avait déjà bien avancé, nous avons cartographié les boîtes aux lettres aux lettres maintenues et celles qui ont été ou seront supprimées.

9. Générez le portrait-robot du bourgmestre type: qui est-il selon vous?

Il y a un an, en décembre 2018, les bourgmestres belges prêtaient serment et entamaient leur mandat. Pour l’occasion, nous vous proposons de deviner à quoi ressemble le bourgmestre moyen à Bruxelles et en Wallonie.

Créez votre bourgmestre dans notre générateur de portrait-robot en répondant à six questions et comparez vos résultats avec la réalité.

10. Procès de l’héritage de Johnny Hallyday: les protagonistes, les testaments, le patrimoine…

Afin d’aider nos internautes à y voir plus clair dans le futur procès de l’héritage de Johnny Hallyday, nous avons mis en ligne, fin mars, une série de 7 fiches.

La navigation sur ces fiches se fait en «swimpant» (en faisant défiler de gauche à droite ou l’inverse). Ce genre de format est pensé pour offrir un maximum de confort de lecture sur mobile (où nous lisent la majorité de nos internautes).