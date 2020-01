Hans Tilkowski, gardien de l’Allemagne lors du Mondial 1966, est décédé

L’ancien gardien de but de Dortmund et de l’équipe nationale allemande est décédé dimanche à l’âge de 84 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé lundi la Fédération allemande de football (DFB).

Hans Tilkowski a joué à Dortmund de 1963 à 1967 et à l’Eintracht Francfort de 1967 à 1969. Elu footballeur allemand de l’année en 1965, il avait remporté la Coupe d’Allemagne en 1965. Un an plus tard, il remportait avec Dortmund la Coupe des Coupes 1966, le premier trophée européen d’un club allemand.

Hans Tilkowski compte 39 sélections avec la Mannschaft. C’est lui qui défendait les buts allemands lors de la fameuse finale de la Coupe du monde 1966 à Wembley, que l’Angleterre a remportée 4-2 avec un but controversé de Geoff Hurst.

Après sa carrière de joueur, Hans Tilkowski avait entraîné plusieurs clubs, dont le Werder Brême et l’AEK Athènes.