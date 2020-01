26 arrêts sur 28 tirs, 9e clean-sheet en 16 matches: Thibaut Courtois est redevenu «El Muro»

Brillant et décisif contre Getafe, Thibaut Courtois n’en finit plus d’enchaîner les clean-sheet. À tel point que le portier du Real Madrid fait désormais l’unanimité.

En 2018, tout souriait à Thibaut Courtois. fraîchement élu meilleur gardien du Mondial russe, il obtenait son transfert au Real Madrid. Dans la foulée, il était même élu meilleur gardien de l’année par la FIFA.

Un an plus tard, les critiques ont remplacé les louanges. Le sixième Belge a évolué chez les Galactiques essuie de sévères remontrances. Au début du mois d’octobre, la presse espagnole flingue le Diable rouge: «Courtois touche le fond», affirme As, après les deux buts encaissés contre le FC Bruges en Ligue des champions. Marca estime même que «Courtois a un problème avec Bernabéu».

Ce sera l’une des dernières fois que les médias espagnols et les supporters du Real critiqueront le natif de Bree.

Du 30 octobre 2019 au 4 janvier 2020, Thibaut Courtois garde ses cages inviolées sept fois en dix rencontres de Liga. Mieux encore, en championnat, il compte autant de buts encaissés que de clean-sheet: neuf. Le tout en 16 rencontres. Personne ne fait mieux dans une Liga où les deux clubs de Madrid possèdent la meilleure défense de l’élite.

Most clean sheets in LaLiga so far this season:



🇧🇪 Thibaut Courtois (9)

🇪🇸 Unai Simón (9)

🇸🇮 Jan Oblak (9)



Courtois has played the fewest games. pic.twitter.com/i9AANcRK9V — Squawka Football (@Squawka) January 4, 2020

«C’est mon gardien et c’est le meilleur»

Samedi, lors de la 19e journée de Liga, il a réalisé quatre parades décisives face à Getafe et a permis aux Madrilènes de s’imposer.

Irréprochable entre les perches, Courtois a réalisé 26 arrêts sur les 28 derniers tirs qu’il a subis en championnat.

Trois mois après les dures critiques du mois d’octobre, le gardien des Diables rouges est désormais adoubé par tous dans la capitale espagnole. «Il nous a déjà rapporté beaucoup de points », souligne son coéquipier Daniel Carvajal. «En multipliant de telles performances, il n’en laissera pas beaucoup à nos futurs adversaires.»

En multipliant de telles performances, Thibaut ne laissera pas beaucoup de points à nos futurs adversaires

Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real est dithyrambique: «C’est mon gardien, et pour moi c’est le meilleur. Aucun doute possible à ce sujet. C’est un joueur important de ma formation et il le démontre depuis pas mal de temps. Je suis content de sa forme, il doit continuer sur cette lancée».