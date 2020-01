On attend la grue pour commencer la reconstruction du pont des Trous

On vous l’avait écrit dans un précédent article, mieux vaut éviter d’évoquer un calendrier en matière de chantiers (publics ou privés d’ailleurs…) EdA - 50366103085

Le chantier de reconstruction du pont des Trous devait débuter ce lundi. Mais la grande grue faisait défaut…

Le début du chantier de reconstruction des arches du pont des Trous (phase 4 du chantier d’élargissement de l’Escaut) avait été annoncé pour ce lundi matin. Mais force était de constater sur le site que la grue attendue - et dont le rôle consistera notamment à enfoncer des pieux destinés à soutenir les lisses de guidage - faisait défaut.

Un écart de calendrier dû au retard de l’entreprise concernée que celui de soucis techniques ou autres.

Pour être certain de ne pas se tromper, on écrira donc que la grue en question devrait encore arriver sur le site cette semaine, peut-être dès demain…

En attendant, la signalisation réglant la circulation et le stationnement auprès du pont sera bel et bien installée.