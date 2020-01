Le service de déminage attendu à Vaudignies après l’incendie d’une maison dimanche soir

Une maison a été très endommagée par un incendie dimanche soir à Vaudignies, dans l’entité de Chièvres (Hainaut). Les occupants, le père et fils, ont été relogés. Le bourgmestre de Chièvres, Claude Demarez, a indiqué lundi matin que le père, un ancien militaire, aurait indiqué la présence d’un engin explosif dans l’habitation.

«L’incendie a été maîtrisé par les pompiers alors qu’il faisait nuit, les investigations quant à la suspicion de la présence d’un engin explosif dans la maison ont été reportées à lundi», a précisé Claude Demarez. «Le service de déminage a été sollicité. La police et les pompiers sont sur les lieux et un périmètre de sécurité a été installé.»

Dimanche, vers 21 h 30, les pompiers du service incendie de Chièvres ont été appelés pour un incendie à Vaudignies dans une habitation située rue Raoul Gossuin, à l'angle de la rue de Quiévremont. A leur arrivée, l'incendie faisait déjà rage et embrasait la majeure partie de la maison, dont les propriétaires avaient fort heureusement pu sortir.

Les pompiers de la zone Hainaut centre sont intervenus en masse sous le commandement du capitaine Wauquiez. La caserne chiévroise a dépêché sur les lieux deux autopompes, une citerne et une échelle. Vu l'ampleur du sinistre, les postes incendie de Mons et de Saint-Ghislain ont été appelés en renfort et envoyé chacun une citerne. Les policiers de la zone Sylle et Dendre sont intervenus pour interdire la circulation dans les rues avoisinantes et sécuriser le périmètre. Ils ont été aidés dans leur tâche par un renfort de la zone Leuze-Beloeil, d'autant qu'à 23h, au plus fort de l'incendie, le périmètre d'interdiction était étendu à 100 mètres pour les badauds. Quant aux riverains, ils étaient invités à rester calfeutrés dans leur habitation par mesure de précaution. En cause, quelques munitions, détenue par le propriétaire, un pilote d'avion à la retraite, susceptibles de représenter un éventuel danger d'explosion. Présent sur place, le bourgmestre Claude Demarez explique: "Suite aux indications données par le propriétaire, le service de déminage a été appelé afin de parer à toute éventualité".

Si l'habitation est entièrement détruite, l'incendie n'a fort heureusement fait aucune victime. Hébergés pour la nuit par des membres de la famille, le propriétaire et son fils devront être relogés. Ils ont été pris en charge par les services du CPAS.

Ce lundi matin, les hommes du feu étaient toujours sur place afin d'éviter toute reprise du feu. La police attendaient, quant à elle, les instructions du service de déminage afin de mettre en place, avec le concours du service Travaux de la Ville, un périmètre de sécurité permettant aux démineurs d'œuvrer sereinement.

Le brasier, dont les causes n’ont pas été précisées, n’a fait aucun blessé. Les occupants des maisons voisines, qui avaient dû quitter temporairement leurs habitations pendant l’incendie, ont pu les réintégrer dans le courant de la soirée.