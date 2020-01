Ça pique aux Golden Globes: Ricky Gervais ne se fixe aucune limite pour son discours d’intro

Ricky Gervais kicks off The #GoldenGlobes . pic.twitter.com/ZSdqiWMudx

Le très caustique humoriste Ricky Gervais a ouvert dimanche soir la soirée des Golden Globes. Le tout Hollywood a été passé à la sulfateuse.

Racisme, harcèlement sexuel, compétence du jury… Ricky Gervais a fait feu de tout bois, prenant un malin plaisir à épingler le parterre de célébrités rassemblées à l’hôtel Hilton de Beverly Hills.

Pour son 5e, et normalement dernier, discours d’introduction aux Golden Globes, l’acteur vu récemment dans la série Afterlife a enchaîné les punchlines piquantes. Petite sélection.

«Vous serez ravis d’apprendre que c’est la dernière fois que je présente cette cérémonie, donc je n’en ai plus rien à foutre. Non, je plaisante. Je n’en ai jamais rien eu à foutre.»

«Il y a un grand nombre de célébrités, d’icônes ici. Regardez, rien qu’à cette table: Al Pacino, Robert de Niro, Baby Yoda… ah non, c’est Joe Pesci, pardon. Je t’adore mec, ne me fais pas descendre»

«Martin Scorcese a dit que les films de super-héros qui cartonnent en ce moment ne sont pas du vrai cinéma et qu’il lui rappelle les parcs d’attractions. Je suis d’accord, même si je ne sais pas ce qu’il connaît aux parcs d’attractions. Il n’est pas assez grand pour aller sur les manèges».

«Leonardo DiCaprio a été à l’avant-première de Once Upon A Time… In Hollywood, un film de trois heures. À la fin, sa copine était trop vieille pour lui. Même le Prince Andrew lui a dit: ‘Leo, voyons, tu as presque 50 ans mon petit gars’»

Plus tard dans la soirée, Ricky Gervais a continué ses blagues sans filtre.

«Notre prochaine présentatrice a joué dans Bird Box sur Netflix, un film où les gens survivent en faisant comme s’ils ne voyaient rien», a-t-il déclaré pour annoncer l’actrice Sandra Bullock.

«Un peu comme travailler pour Harvey Weinstein», a-t-il ajouté. Et alors que la salle grognait, il a immédiatement invectivé le parterre d’acteurs et réalisateurs présents: «C’est vous qui l’avez fait! Pas moi! Vos gueules!»

Très convoités, les Golden Globes ouvrent la saison des prix cinématographiques à Hollywood et servent aussi d’outil de prédiction en vue des Oscars. Mais il s’agit d’un baromètre d’autant plus incertain qu’ils dédoublent les principales catégories (meilleur film, meilleur acteur ou actrice) en «drame» et «comédie».

La cérémonie a consacré Quentin Tarantino et « 1917 » comme grands vainqueurs.