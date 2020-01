Filip Dewinter cède le relais à Sam Van Rooy comme chef de groupe VB à Anvers

Le chef de groupe du Vlaams Belang au conseil communal d’Anvers, Filip Dewinter, a cédé le relais à son successeur, Sam Van Rooy qui a confirmé qu’il était sur la même ligne idéologique que son maitre à penser, toujours député flamand.

Le passage de témoin s’est déroulé lors de la réception de Nouvel An du parti d’extrême droite à la brasserie ‘t Pakhuis.

M. Dewinter siégeait depuis 26 ans comme chef de groupe Vlaams Belang (auparavant Vlaams Blok) au conseil communal de la Métropole. Il a fait cadeau à son successeur d’un cactus. «Parce qu’il ne se laissera jamais embrasser au point d’en mourir», a-t-il expliqué.

M. Van Rooy, 34 ans, a affirmé qu’il n’était pas une copie exacte de M. Dewinter, mais assuré que tous deux étaient idéologiquement sur la même ligne.

«De plus, une nouvelle phase a commencé pour le Vlaams Belang: briser le cordon sanitaire est vraiment possible», a lancé le nouveau chef de groupe.

Il a dit vouloir faire appel à des personnes instruites issues de l’immigration. «À Anvers, nous avons encore certainement un très grand potentiel électoral. Nous aurons également besoin de ces personnes si nous voulons continuer à croître», a-t-il ajouté.

M. Van Rooy s’est toutefois dit favorable à l’arrêt de toute nouvelle immigration.

«Mais pour les personnes issues de l’immigration sont déjà là, nous devons être plus clair. Je suis malade et fatigué des gens qui croient que nous voulons expulser toutes les personnes d’origine ou de couleur. Nous devons séparer le bon grain de l’ivraie, mais nous devons être plus précis sur qui appartient exactement au bon grain et qui appartient à l’ivraie», a-t-il souligné.