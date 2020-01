Provinciales: Rochefort B renverse Bièvre, pas de vainqueur en P2B

Pas encore de reprise à proprement parler mais 5 matches pour démarrer la nouvelle année du côté des provinciales namuroises.

Certains avaient été reportés par les conditions climatiques des dernières semaines précédant la trêve, d'autres devaient être rejoués depuis un certain temps pour diverses raisons. Le point sur les résultats de ce premier dimanche foot de l'année.

P2A: Les Mauves à égalité avec les Rouges

À Havelange, on n'aura pas démarré 2020 en mettant fin à la série de 4 matches perdus sur laquelle les Mauves avaient terminé l'année passée. Battus 1-2 par les Coalisés de Lisogne-Thynes, les Havelangeois descendent encore un peu au classement et rejoignent leur adversaire du jour, avec désormais chacun 17 points. Les deux équipes partagent d'ailleurs cette 12e place ex-aequo avec Jambes et Vencimont.

P2B: Pas de vainqueur pour entamer l'année

Pour les uns, c'était un match qui n'avait pu aller à son terme la première fois et qu'il convenait donc de rejouer. Pour les autres, c'était un match remis à cause des conditions météorologiques et qui n'avait pas pu avoir lieu avant la trêve pour cause de Coupe. Mais, quelle que soit la raison à l'origine de la présence des joueurs sur la pelouse ce dimanche, elle n'a nulle part permis de décrocher les 3 points de la victoire. Entre Loyers B et Sart-Bernard (un match qui avait été arrêté pour permettre la prise en charge d'un joueur loyersois blessé après un contact sur le terrain), les deux formations se sont quittées sur un partage 1-1. Entre Gembloux et Schaltin, même résultat mais avec moins de buts au compteur : 0-0.

P3A: Les Castors craquent chez les Marcassins

Alors qu'il avait pourtant pris l'avance et fait le break (0-2) à la pause, Bièvre n'avait pas compté sur un tel retour au jeu de son hôte après le quart d'heure de répit. Rochefort B, qui a enchaîné 5 buts durant les 45 dernières minutes, s'est adjugé ce duel ardennais (5-2) et revient ainsi à 3 unités du top 5. Une cinquième place actuellement occupée par les Oheytois, qui se sont imposés 2-1 face au Condrusien B, dans une rencontre non pas d'alignement mais à rejouer suite à la réclamation d'Ohey après le résultat du match initial.

