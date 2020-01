Conflit USA-Iran: ces internautes tournent en dérision la «troisième guerre mondiale»

Le 3 janvier dernier, le général iranien Soleimani a été tué dans un raid américain à l’aéroport de Bagdad, en Irak. Depuis, les tensions sont intenses au Moyen-Orient. Certains internautes tentent de dédramatiser la situation en blaguant sur le commencement de la «troisième guerre mondiale».

L’année 2020 commence sous le signe des tensions internationales. Le 3 janvier dernier, le général iranien Qassem Soleimani a été tué lors d’une frappe de drone orchestrée par l’armée américaine alors qu’il sortait de l’aéroport de Bagdad, en Irak.

L’homme est considéré comme terroriste par les USA. La décision d’abattre cet homme fort d’Iran a été prise par le président américain Donald Trump, en réponse à l’attaque de l’ambassade des États-Unis à Bagdad du 31 décembre.

Depuis lors, la communauté internationale craint l’escalade de la violence. L’Iran a promis de se venger et les USA ont déjà annoncé qu’ils répliqueront en cas d’attaque.

Face aux tensions grandissantes, certains internautes tentent de dédramatiser le conflit. Ils pensent déjà à la «troisième guerre mondiale» et imaginent certaines situations cocasses liées à cette nouvelle guerre. Sur Twitter, le hashtag #WWIII a même été créé.

Voici un petit tour des tweets les plus inventifs et les plus drôles que ces internautes ont publié à l’aide du hashtag #WWIII

« Ramenez la coupe à la maison

Allez les Bleus allez

75 ans après c’est le moment

Allez les Bleus allez »#WWIIl la « 3em étoiles?? »🤞🏾🤞🏾 pic.twitter.com/5z4Y6KuFlQ — L’Haïtien sp:djins93🇭🇹 (@dji_djins93) January 4, 2020

Moi et mes potes quand ça va tester notre sérieux au camps #WWIIl pic.twitter.com/3n8CkXwvZT — Tayem 💫 🇲🇦 (@boha7944) January 4, 2020

marine quand les iraniens auront gagné la guerre #WWIIl pic.twitter.com/B5Xtt4rZpb — 🤝 (@TBerjot) January 4, 2020

Quand la police va venir me chercher après 3 convocations :#WWIIl #WorldWarThree pic.twitter.com/hzzJTMUrC4 — Le Gentleman 🕵🏻??? (@Legentlemanpoli) January 4, 2020

Moi et mes gars quand on va aller à la #WWIIl avec nos 10ans d’expérience callofduty pic.twitter.com/U2pU0Ux7Gy — JVLIL (@jalil___93) January 4, 2020