Crise entre les États-Unis et l’Iran: le pape François préconise «le dialogue et l’autocontrôle»

«Dans de nombreuses régions du monde, on sent une atmosphère terrible de tension», a déclaré le pape François, dans ce qui semble une allusion à la crise entre les États-Unis et l’Iran.

Le pape François, préoccupé par les vives tensions au Moyen-Orient, a appelé ce dimanche à maintenir «le dialogue et l’autocontrôle», même s’il n’a pas cité de pays en particulier, à l’issue de l’Angélus célébré place Saint-Pierre au Vatican.

«La guerre ne porte que la mort et la destruction. J’invite toutes les parties à maintenir allumée la flamme du dialogue et de l’autocontrôle et à prévenir les hostilités», a-t-il ajouté.

L’assassinat vendredi du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain en Irak, a entraîné une forte montée des tensions au Moyen-Orient.