Jérôme de Warzée sur le départ de Sarah Grosjean (Grand Cactus): «la RTBF a découvert que vous jouiez les Poufs sur scène, sans autorisation écrite»

C’est LE feuilleton médiatique de la semaine: Sarah Grosjean ne fera plus partie du Grand Cactus. La RTBF annonçait la nouvelle vendredi, nouvelle d’ailleurs très mal accueillie par les fans. L’humoriste et le Grand Cactus ont réagi. C’est au tour de Jérôme de Warzée de rompre le silence.

C’est une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe auprès des fans du Grand Cactus. Vendredi, la RTBF a annoncé qu’elle arrêtait sa collaboration avec Sarah Grosjean.

Sarah Grosjean. - L’humoriste liégeoise était chroniqueuse dans le Grand Cactus, en télévision, et sur Pure, en radio. Elle était surtout appréciée du public pour son duo de «Poufs» du Grand Cactus, dans lequel elle interprétait le rôle de Jessica.

La jeune femme avait alors réagi à l’annonce de la RTBF sur son compte Facebook.

LIRE AUSSI |La RTBF arrête sa collaboration avec Sarah Grosjean : elle réagit sur Facebook

Si Sarah Grosjean a su tourner ce licenciement en dérision, cela n’a pas été le cas de tous.

L’histoire a fait couler beaucoup d’encre auprès des fans de l’émission. En colère, ils ne comprennent pas pourquoi la RTBF a décidé de se passer de la jeune humoriste.

Le Grand Cactus a donc communiqué à ce propos sur sa page Facebook. Sans doute une manière pour l’émission d’apaiser les tensions.

LIRE AUSSI |Sarah Grosjean : le Grand Cactus répond aux internautes indignés par son départ

Mais, au vu de l’ampleur que prend cette histoire, Jérôme de Warzée, éditeur et présentateur du Grand Cactus, a décidé, lui aussi, de s’exprimer.

Il a adressé un long message à Sarah Grosjean sur sa page Facebook, dans lequel il revient sur la collaboration avec l’humoriste et les raisons qui ont poussé la RTBF a rompre les liens avec elle. Une manière pour l’animateur de briser le silence et d’expliquer l’envers du décor au public.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, Jérôme de Warzée vante les qualités de l’humoriste liégeoise. «C’est Kody qui m’a le premier parlé de toi, il m’avait dit: ‘’Regarde cette vidéo, elle débute, mais y a un truc!’’. Alors, j’ai vu le truc et on est parti à l’aventure.»

Des changements de répliques, sans consultation

Jérôme de Warzée explique ensuite les terrains de mésentente. Parmi eux, le fait que Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon (la deuxième «Pouf» du Grand Cactus) changeaient régulièrement leurs répliques, et ce, sans même consulter les producteurs de l’émission.

«Avec les auteurs, on s’était démené une semaine, comme d’habitude, pour vous donner le meilleur du meilleur des textes. Ils étaient tellement bons, ces textes, que la production vous a même envoyé un message pour que vous y touchiez le moins possible. Mais vous avez décidé de quasi tout changer parce que vous pensiez que ça serait plus drôle. Et moi, en visionnant les séquences, je me suis ennuyé, j’ai trouvé ça plat, sans âme», explique l’animateur.

Pour Jérôme de Warzée, cette façon de faire n’était en rien professionnelle. «Des gens étaient payés pour écrire, d’autres pour jouer, il était important que chacun reste à sa place et respecte le travail des autres.»

Les Poufs sur scène, sans autorisation

«Et puis, la RTBF a découvert que vous jouiez les Poufs sur scène, sans autorisation écrite». Dans sa publication, Jérôme de Warzée explique que les personnages des «Poufs» n’appartenaient ni à Sarah Grosjean, ni à Bénédicte Philippon. Ils étaient la propriété de la RTBF et du Grand Cactus. Les deux humoristes n’avaient donc pas le droit de les utiliser dans leurs spectacles.

de Warzée dénonce même l’attitude de Sarah Grosjean à cet égard. «Tu avais même fait un truc que je n’aurais jamais osé faire, faire la promo des Poufs sur scène en radio sur la RTBF, sur le service public même qui vous interdisait de la faire! Ça, c’était culotté!»

La RTBF a demandé aux deux humoristes d’arrêter d’utiliser les personnages, suite à quoi Bénédicte Philippon claquera la porte de l’émission. Après ça, ce ne sera plus pareil entre Sarah Grosjean et le Grand Cactus. «tu ne voulais plus répondre à mes mails, ni communiquer, tu avais même décidé de ne plus venir en plateau t’amuser avec nous, juste en duplex, et encore, je ne devais plus m’en mêler», enchaîne de Warzée.

Le présentateur termine son message en souhaitant le meilleur à l’humoriste avec qui il partageait les plateaux télés depuis 2015: «Je te souhaite le meilleur, sur scène, en télé, n’importe où, salut et merci, Jessica Ruman.»

La publication de Jérôme de Warzée en intégralité: