PHOTOS | ATP Cup: Steve Darcis ne chôme pas face à Cameron Norrie, la Belgique devant la Grande-Bretagne

Vainqueur de Cameron Norrie (ATP 53) en à peine une heure de jeu, Steve Darcis a offert le premier point à la Belgique, dans le duel qui l’oppose à la Grande-Bretagne, à l’ATP Cup.

La Belgique mène 1-0 face à la Grande-Bretagne après que Steve Darcis (ATP 157) a battu Cameron Norrie (ATP 53) 6-2, 6-4 en 1 heure et 11 minutes lors de la 2e journée du groupe C de l’ATP Cup, la nouvelle compétition de tennis par équipes organisée par l’ATP, ce dimanche à Sydney, en Australie.

Le second duel oppose David Goffin (ATP 11) à Daniel Evans (ATP 42). La dernière rencontre mettra aux prises le double belge, formé par Sander Gille et Joran Vliegen, au double britannique, composé de Jamie Murray et Joe Salisburry.

La Belgique avait commencé le tournoi par une victoire 3-0 sur la Moldavie vendredi, tandis que les Britanniques s’étaient inclinés 1-2 face à la Bulgarie, que les Belges affronteront mardi sur la surface dure de Sydney.

Les six vainqueurs de groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour la phase finale, prévue à Sydney.