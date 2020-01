Mort de Soleimani: l’UE souligne auprès de l’Iran le besoin de désescalade

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell appelle à la désescalade.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a «souligné» samedi lors d’un entretien avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif «le besoin de désescalade», après la mort du général iranien Qassem Soleimani dans une attaque américaine à Bagdad.

Lors de cette discussion «avec M. Zarif sur les récents développements», M. Borrell a souligné «le besoin de faire preuve de retenue et d’éviter toute nouvelle escalade», selon un tweet publié sur son compte Twitter.

Pendant cet entretien, il a été également «discuté de l’importance de préserver l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPoA en anglais, NDLR) qui reste crucial pour la sécurité mondiale», selon le tweet de M. Borrell.

«Je suis engagé à jouer le rôle de coordinateur», a ajouté dans son tweet le Haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère.

