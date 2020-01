La 2e flotte de l’US Navy désormais pleinement opérationnelle pour l’Atlantique nord

Cette deuxième flotte de la Marine américaine permet de répondre à la présence accrue des Russes et des Chinois au niveau naval.

La deuxième flotte de la Marine américaine, recréée en 2018 et dévolue aux opérations dans l’océan Atlantique et dans la région arctique en réponse à une présence navale accrue de la Russie et de la Chine, a atteint sa pleine capacité opérationnelle, a annoncé l’US Navy.

Cette pleine capacité («Full Operational Capability», FOC, en jargon) a été atteinte le 31 décembre, un an et demi après sa réactivation. La deuxième flotte avait été démantelée en 2011, puis recréée en mai 2018 à Norfolk (Virginie), sur la côte est des États-Unis pour répondre aux activités aéronavales croissantes de la Russie dans l’océan Atlantique.

«Dans un environnement de sécurité mondiale de plus en plus complexe, nos alliés et nos concurrents savent bien que bon nombre des voies de navigation les plus actives au monde se trouvent dans l’Atlantique nord», a souligné le «patron» de ce quartier-général, le vice-amiral Andrew Lewis.

«Combiné à l’ouverture de voies navigables dans l’Arctique, cet espace compétitif ne fera que grandir et l’engagement de la 2e Flotte dans le développement et l’emploi de forces capables garantira que notre nation est à la fois présente et prête à combattre dans la région si et quand elle est sollicitée», a ajouté l’amiral Lewis.

Son QG, installé à Norfolk assure le contrôle opérationnel sur les forces aéronavales américaines (navires, avions et unités de débarquement) au large de la côte est des États-Unis et de l’Atlantique nord, en coopération avec l’OTAN.

Un centre d’opération maritime établi en Islande

L’US Navy a aussi établi en septembre dernier un centre d’opération maritime (MOC) à Keflavik (Islande).

En juin dernier, l’amiral Lewis avait dirigé, depuis le navire de commandement USS Mount Whitney, un vaste exercice aéronaval et amphibie en mer Baltique, «Baltops», le 47e du nom.

La Russie a modernisé ces dernières années son arsenal submersible avec des sous-marins de nouvelle génération. Et des intrusions récurrentes de bombardiers stratégiques et sous-marins nucléaires russes ont été rapportées ces derniers mois près des côtes de pays de l’OTAN.

En octobre dernier, les services de renseignement norvégiens ont ainsi observé le déploiement inédit de dix sous-marins, dont huit à propulsion nucléaire, qui ont quitté la base de Mourmansk (nord-ouest de la Russie) pour se rendre au large de la Norvège et patrouiller en mer de Barents (sud de l’océan Arctique).