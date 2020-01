Mathieu van der Poel de nouveau intouchable à Gullegem

La réaction du vainqueur

«En début de course, le rythme était déjà très haut», a expliqué le champion du monde après la course. «Ce n’était pas le moment pour attaquer d’autant plus qu’il y avait du vent contraire sur la longue ligne droite. Dans les autres portions, on était bien protégé par les spectateurs. D’ailleurs, l’affluence des cinq/six derniers cross était très importante. C’est la preuve que le cyclocross est loin d’être mort.»

Van der Poel a également parlé de son adversaire Wout van Aert qui disputait le deuxième cross de sa saison ce samedi (4e). «Il m’a paru meilleur qu’à Loenhout. Il était déjà fort à ce moment là mais aujourd’hui il a été très bon. Il revient de loin.»