Incendies en Australie - L'Australie fait appel à 3.000 militaires réservistes

Cette décision permet d'avoir plus d'hommes sur le terrain, plus d'avions dans le ciel, plus de navires en mer", a déclaré M. Morrison, critiqué pour sa gestion de ces incendies meurtriers qui durent depuis le mois de septembre. Un général deux étoiles a été nommé pour superviser l'intervention de l'armée et le HMAS Adelaide - un porte-hélicoptères - a été déployé pour contribuer à l'effort de lutte contre ces feux. Depuis des mois, l'armée australienne apporte son aide en matière de reconnaissance aérienne, de cartographie, de recherche et de sauvetage, de logistique et de soutien aérien. Environ 2.000 militaires ont déjà été déployés. "Le gouvernement n'a pas pris cette décision à la légère", a affirmé la ministre de la Défense Marise Payne. "De mémoire d'homme, c'est la première fois qu'un tel nombre de réservistes est ainsi appelé et, en fait, je crois même que c'est la première fois dans l'histoire de notre nation", a-t-elle souligné. Un nombre beaucoup plus restreint de réservistes avait déjà été déployé pour aider à lutter contre des incendies dans le Queensland. Ce week-end s'annonce catastrophique sur le front des incendies. Les températures caniculaires attendues samedi - dépassant les 40°C - s'accompagneront de vents violents qui risquent d'attiser les centaines de feux de forêt brûlant à travers le pays depuis quatre mois, dont la plupart sont hors de contrôle. Depuis le début de la saison des incendies en septembre, au moins 22 personnes sont décédées, des dizaines d'autres personnes sont portées disparues et plus de 1.300 maisons ont été réduites en cendres. Une surface équivalente à deux fois la Belgique a brûlé.