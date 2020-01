L'actrice Cameron Diaz et Benji Madden parents d'une petite fille

(Belga) Cameron Diaz et son mari, le musicien Benji Madden, sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Raddix Madden. Il s'agit du premier enfant pour tous les deux.

L'actrice de 47 ans à la retraite, discrète ces dernières années, a annoncé la nouvelle vendredi. "Nous avons été immédiatement séduits", a commenté le couple sur Instagram, sans poster de photo. "Nous sommes ravis de partager la nouvelle mais nous voulons aussi protéger sa vie privée", ont ajouté les amoureux. "Nous ne posterons donc pas de photos et ne donnerons pas plus de détails, à part qu'elle est vraiment très très mignonne!!" La star de "Charlie's Angels" et le guitariste de Good Charlotte, âgé de 40 ans, se sont mariés en 2015 lors d'une cérémonie intimiste à leur résidence de Los Angeles. (Belga)