ATP Cup: la Grande-Bretagne battue par la Bulgarie dans le groupe de la Belgique

La Bulgarie est venue à bout de la Grande-Bretagne 2 victoires à 1 dans le deuxième match du groupe C, celui de la Belgique, de l’ATP Cup de tennis, ce vendredi à Sydney.

Grigor Dimitrov et Alexandar Lazarov ont décroché le point décisif dans le double en écartant Jamie Murray et Joe Salisbury au bout de deux ‘tie-break’ et un super jeu décisif – 7-6 (7/5), 6-7 (2/7), 11/9 - et d’une partie qui a duré 1 heure et 59 minutes mais qui s’est achevée alors qu’il était presque 3 heures du matin à Sydney. La paire bulgare a du sauver deux balles de match dans le super jeu décisif avant de s’imposer.

Grigor Dimitrov, 20e joueur du monde, avait offert le premier point aux Bulgares en se défaisant de Daniel Evans (ATP 42) 2-6, 6-4, 6-1. Cameron Norrie (ATP 53) avait réussi à égaliser pour les Britanniques en battant Dimitar Kuzmanov (ATP 423) en trois sets aussi: 6-2, 3-6 et 6-2.

Côté britannique, Andy Murray avait déclaré forfait pour cette première édition de l’ATP Cup qui rassemble 24 pays à Sydney, Brisbane et Perth.

Plus tôt dans la journée, la Belgique a écarté la Moldavie 3 victoires à 0 et se retrouve seule en tête au classement. Dimanche, les Belges affronteront la Grande-Bretagne de Tim Henman à partir de 17h30 locales, soit 7h30 du matin en Belgique. La troisième rencontre de la poule est prévue mardi à la même heure. Le vainqueur de chacun des six groupes et les deux meilleurs deuxièmes disputeront les quarts de finale à Sydney.