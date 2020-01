En janvier 2019, la voyante liégeoise voyait juste

Alors?

2019 ne fut pas de tout repos pour Emmanuel Macron. Entamé fin 2018, le mouvement des gilets jaunes a marqué l’actualité française du début d’année. Parmi les contrariétés, notons encore parmi les «contrariétés» l’incendie de Notre-Dame les 15 et 16 avril, quelques remous au sein du gouvernement, l’attaque contre la préfecture de police de Paris le 3 octobre, contre la mosquée de Bayonne le 28 octobre et, last but not least, la contestation face à la réforme des retraites.

Pour Charles Michel, essentiellement à la tête d’un gouvernement en affaires courantes, l’année a été plus calme. Rappelons qu’il a laissé sa place à Sophie Wilmès voici un mois, pour s’en aller présider le conseil européen.