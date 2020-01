INFOGRAPHIES | Les politiques un peu moins invités des matinales radio

De septembre à décembre, les partis ont été moins interviewés dans le cadre des matinales radio. Nous avons fait le compte.

En septembre 2018, la rédaction de L’Avenir.net a lancé un baromètre pour suivre les invités des matinales radio de Bel RTL et de La Première. Nous publions aujourd’hui notre quatrième baromètre. Il dresse le panorama.des invités de septembre à décembre.

Si les interviews des matinales des deux stations ont une image «politique», dans les faits elles s’en éloignent un peu. Entre septembre et décembre 2019, ce sont les personnes ne représentant pas un parti qui forment le premier groupe (hétéroclite, on vous l’accorde) d’interviewés, avec 29%.

Ce chiffre est en augmentation par rapport à notre baromètre de janvier 2019: 25,73%

Cette tendance est particulièrement marquée sur La Première où le pourcentage de personnes interviewées et qui ne représentant pas un parti monte jusqu’à 48%, comme l’indiquent en détail les deux graphiques ci-dessous.

En deuxième position, on retrouve le MR. Une place que le mouvement réformateur occupait déjà lors de notre baromètre de janvier 2019ainsi que dans notre comptage de fin avril 2019.

Parmis les politiciens les plus interviewés, Sophie Wilmès (Premier ministre – MR) et Georges-Louis Bouchez (président du MR) occupent la première place ex aequo avec 4 passages.