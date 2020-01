Chris Viceroy devient la première femme à la tête du PASS

Chris Viceroy a été désignée comme nouvelle directrice générale du Parc d’Aventures Scientifique de Frameries (PASS). Elle est la première femme à prendre, à temps plein, les commandes de l’institution.

Les instances du PASS ont présenté vendredi leur nouvelle directrice générale, Chris Viceroy, qui a pris ses fonctions le 2 janvier 2020. Elle succède à Christophe Happe dont le mandat à tiers-temps s’est terminé le 1er octobre 2019.

Chris Viceroy, diplômée en gestion commerciale de l’ICHEC, a, à son actif, une carrière dans le secteur privé dans le domaine du marketing et de la communication. Elle a notamment travaillé chez divers annonceurs ainsi qu’en agences spécialisées en communication digitale et conversationnelle auprès de clients B2B, B2C et institutionnels. En devenant la première directrice générale du PASS, la Bruxelloise, qui occupe également le poste de directrice de la communication, rejoint le secteur culturel et pédagogique. Elle est la première DG à temps plein à ce poste.

«J’ai visité le PASS il y a 15 ans et j’y suis revenue l’été dernier», a expliqué Chris Viceroy. «Ce lieu m’a toujours séduite, il a un cachet, une authenticité, il porte le défi puissant de susciter des carrières dans le domaine des sciences.»

Les deux premières missions de la nouvelle directrice générale seront le changement de nom et d’identité visuelle du PASS ainsi que la mise au point du nouveau contrat de gestion du PASS à négocier pour 2021. «Le changement de nom et de logo devrait être communiqué dans le courant de la 3e semaine de janvier», a précisé Chris Viceroy. «Des agences de communication ainsi que le personnel et les visiteurs du PASS ont été sollicités dans cette optique.»

«Nous avons été séduits par deux qualités de Chris Viceroy, son sérieux et son expérience dans la communication, dans le domaine de la gestion et de la finance, ainsi que l’originalité propre à ses activités passées» , a indiqué Georges-Louis Bouchez, président du conseil d’administration du PASS.

L’année 2019 s’est soldée par un bilan record avec 140.000 visiteurs, dont 95.000 en lien avec l’offre culturelle. Le PASS fêtera ses 20 ans en 2020.