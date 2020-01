Pairi Daiza et la Pairi Daiza Foundation récompensés pour leurs programmes de conservation des pandas géants

Pairi Daiza et la Pairi Daiza Foundation ont été récompensés ce vendredi par 4 «Giant Panda Global Awards», les «Oscars» du monde des pandas géants, a déclaré le parc animalier dans un communiqué.

Les 330.000 votes et l’organisateur de ces Awards soulignent ainsi les efforts déployés par Pairi Daiza et sa Fondation pour protéger ces animaux iconiques menacés.

Inutile de dire que 2019 a été une année fantastique pour les pandas géants à Pairi Daiza. Le 8 août, les nombreuses années de travail des soigneurs, vétérinaires et scientifiques du parc ont été récompensées par la naissance des adorables jumeaux Bao Di et Bao Mei. Ce qui porte à trois le nombre de naissances de pandas géants à Pairi Daiza et à cinq le nombre de pandas géants résidant au parc. Le Jardin des Mondes a la chance d’accueillir le plus grand nombre de pandas géants au monde, hors de Chine.

Cette année, l’organisation «Giant Panda Global» a choisi d’organiser sa cérémonie annuelle de remise des prix à Pairi Daiza. Le parc était heureux d’être le théâtre de cet événement que les fans de pandas géants du monde entier attendent chaque année avec impatience et où les pandas géants, soigneurs et projets les plus admirables sont mis à l’honneur.

Cette année, Pairi Daiza était sélectionné dans 5 catégories: «Le bébé panda de l’année» pour Bao Di et Bao Mei; «L’équipe Soigneurs Pandas de l’année»; «Le vétérinaire de l’année»; «Le moment panda de l’année» avec la naissance des jumeaux en août dernier; «La meilleure organisation caritative panda» pour la Pairi Daiza Foundation.