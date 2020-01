Carte | Mort de Soleimani: réactions dans le monde

L’assassinat du général Soleimani suscite les appels à la «vengeance» de l’Iran et attisant les craintes d’un conflit ouvert entre Washington et Téhéran.

Le général Soleimani, homme-clé de l’influence iranienne au Moyen-Orient et chef de la Force Qods des Gardiens de la révolution, chargée des opérations extérieures de la République islamique, a été tué, ainsi qu’un dirigeant irakien pro-iranien dans un raid américain à Bagdad, suscitant les appels à la «vengeance» de l’Iran et attisant les craintes d’un conflit ouvert entre Washington et Téhéran.

Voici les principales réactions: