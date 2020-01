VIDÉOS | Un demi-milliard d’animaux morts: en Australie, le désastre est aussi écologique

500 millions d’animaux morts

Selon des chiffres avancés par le média local News, citant des experts de l’Université de Sydney, près d’un demi-milliard d’animaux aurait ainsi péri depuis le début des incendies (en septembre dernier).

Et outre les forêts, ce sont aussi des portions importantes de parcs et de réserves naturelles qui disparaissent progressivement.

Face au Parlement, l’écologiste du Nature Conservation Council, Mark Graham, a dressé un bilan alarmant de la situation: «Les feux se consument si ardemment et si rapidement qu’il y a une mortalité importante des animaux dans les arbres, mais il y a maintenant une si grande zone qui est toujours en feu et qui brûle encore que nous ne trouverons probablement jamais les corps. Les koalas n’ont vraiment pas la capacité de se déplacer suffisamment vite pour fuir les flammes.»

Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de photos d’animaux assoiffés, déshydratés, brûlés, ni le nombre de vidéos montrant des kangourous et autres mammifères fuir les impressionnantes flammes.