Disparition d’un couple de Hutois: d’importantes recherches en Meuse

Depuis ce vendredi matin, d’importantes recherches sont menées dans la Meuse, à hauteur du port de Statte (Huy), pour retrouver un couple de Hutois disparu depuis début décembre.

Branle-bas de combat, ce vendredi matin, à hauteur du port de Statte. Des membres de la protection civile de Kemexhe (Crisnée), ainsi que le DVI (le service d’identification des victimes) de la police fédérale, ainsi que des policiers hutois sont présents en nombre dans le cadre de recherches menées en Meuse, en vue de retrouver un homme et une femme, disparus le 7 décembre entre Huy et Andenne. Il s’agit de Sandra Paermentier, âgée de 40 ans, et de Stephen Clément, âgé de 27 ans.

Un dernier contact avec leurs proches avait eu lieu le samedi 7 décembre entre 22h et 23h. Ils se trouvaient entre Huy et Andenne au moment de la communication. Depuis, ils ne se sont plus manifestés. Un appel à témoins avait été lancé à la demande du parquet de Liège.

Selon nos informations, les recherches menées en Meuse sont relatives à leur disparition. Une voiture aurait été repérée dernièrement.

Vers 11h, les recherches se poursuivaient. Aucun véhicule n’avait encore été retiré de l’eau.

