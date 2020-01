VIDÉO | David Goffin, premier joueur à utiliser l’assistance vidéo pour une faute de pied: «C’est plutôt cool»

Double première pour Goffin ce jeudi. En plus d’aider la Belgique à remporter son premier match de poule dans la nouvelle ATP Cup, le Liégeois a également été le premier joueur de tennis confronté à l’assistance vidéo en tournoi officiel.

Appelée à concurrencer la nouvelle mouture de la Coupe Davis, l’ATP Cup joue déjà la carte de l’innovation pour sa première édition. En effet, les joueurs ont désormais la possibilité de «challenger» les fautes de pied à l’aide de l’assistance vidéo, ce dont ne s’est pas privé David Goffin jeudi lors de sa victoire contre Radu Albot, à Sydney (6-4, 6-1).

Après avoir écopé d’une faute de pied, Goffin a demandé vérification auprès de l’arbitre de chaise. Grâce à des caméras placées un peu partout sur le terrain, Carlos Bernardes a pu vérifier si le pied du Belge avait touché, ou non, la ligne de fond avant de servir.

The VAR for a foot fault for the first time ever in tennis. pic.twitter.com/qUDy6610CP — José Morgado (@josemorgado) January 3, 2020

Si l’appel à la vidéo de Goffin s’est révélé infructueux, cela ne l’a pas empêché de remporter la rencontre au petit trot et d’apprécier l’initiative. «C’est plutôt cool. C’est quelque chose de plus que nous avons pour le match, et c’est bien d’utiliser la technologie» a-t-il déclaré dans des propos relayés par le site de l’ATP.

Il s’agit d’une grande première sur le circuit ATP. Jusqu’ici, cet appel vidéo n’avait été expérimenté que lors de la finale NextGen: un tournoi reprenant les sept meilleurs joueurs de tennis de moins de 21 ans, qui ne compte pas pour le classement mondial.

Parmi les autres innovations apportées par cette compétition qui lance la saison en Australie, on retrouve notamment des zones d’équipe (qui remplacent les bancs situés de chaque côté de l’arbitre de chaise), un coaching sur le terrain, des salles de stratégie et un siège d’arbitre équipé de LED.

Pour rappel, la Belgique a remporté son premier match de groupe face à la Moldavie grâce à des victoires de Goffin et Darcis en simple et de Gille et Vliegen en double.

Le prochain adversaire de l’équipe belge sera le Royaume-Uni, orphelin de ses deux fers de lance: Andy Murray et Kyle Edmund. La rencontre sera à suivre ce dimanche sur VOOsport World.