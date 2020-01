PHOTOS | Encore une voiture dans la vitrine de Budo Sport à Mouscron

Désolée par l’accident, l’échevine Marie-Hélène Vanelstraete en charge du dossier insiste: «L’administration communale n’a perdu aucune minute dans ce dossier». Si cela a pris du temps, c’est parce qu’il a fallu passer un marché et que «nous n’avons pas reçu d’offre». Il a donc fallu le relancer...

Finalement, TRBA l’a aujourd’hui remporté. «Il a reçu ordre de le réaliser au plus vite mais le collège a préféré laisser passer cette période. Nous ne voulions pas impacter les restaurateurs, le cinéma et les commerçants durant les fêtes ni en cette période de soldes. Il commencera début février où c’est une période commercialement plus creuse et aussi parce qu’il faut des lanternes de feu dont le délai de commande est long.»

Si le moment opportun est décidé, c’est parce que ce n’est pas un petit chantier insiste encore Mme Vanelstraete: «Il va falloir fermer le carrefour durant un mois et mettre en place des déviations. Il faut ouvrir dans le sens des passages pour piétons et des diagonales afin que les feux soient reliés entre eux».

À noter que pour Budo Sport, le trottoir va être élargi et qu’à l’endroit où le véhicule est entré dans la vitrine, «un petit aménagement herbeux serait fait afin d’y placer un boîtier pour les feux. Le trottoir sera aussi élargi côté Belfius. Les feux seront avancés aussi de ce côté-là pour gagner en visibilité».