Le skipper de Noduwez Thibault Raymakers en lice pour les Sailing Awards 2019

Le skipper de Noduwez (Orp-Jauche) est nommé dans la catégorie messieurs pour les Sailing Awards 2019. Il avait participé à la Mini Transat 2019, entre La Rochelle et la Martinique.

Dans la catégorie «Sailor of the year man», il sera opposé à Jonas Gerckens (Class 40, vice-champion d’Europe en Double Handed Mixed Offshore Keelboat), Simon De Gendt (champion de monde Laser Radial Man Enoshima/Japon), Wannes Van Laer (Laser Standard, candidat pour ses 3e JO, numéro 20 World Ranking 2019) et Albert Lagneaux (Mini Transat 2019).

Thibault Raymakers était le premier Belge à s’arrimer au port du Marin, en Martinique, sur les trois engagés dans cette Mini Transat 2019.

Le skipper de Noduwez naviguait sur un petit bateau de 6,50 mètres et sans communications avec la terre.

Lors de la première étape, où il a terminé 43e, il a relié La Rochelle à Las Palmas en 10 jours, 9 heures et 39 minutes.

Lors de la seconde, entre Las Palmas et la Martinique, il est remonté à la 30e place après 17 jours de navigation en solitaire.

La cérémonie des Awards se déroulera le 21 février au Bruxelles Royal Yacht Club (BRYC). Le public peut voter sur le site: https ://belgiansailing.be/fr/uncategorized/nomineer-jouw-kandidaten-voor-de-sailing-awards-2019/