Les recherches pour retrouver Frederik Vanclooster se poursuivent au canal de Willebroek

Les recherches pour retrouver Frederik Vanclooster, l’homme de 21 ans qui a disparu à Vilvorde dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, vont reprendre vendredi au canal de Willebroek.

La cellule des personnes disparues de la police fédérale a mis en place deux sonars et une équipe de plongée au canal de Willebroek. Les enquêteurs devraient se mettre au travail vers 10h30.

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois au Steenkaai à Vilvorde, vers 03h00 du matin mercredi. Il mesure 1 mètre 94 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et porte des lunettes à monture ronde. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en velours brun, une chemise à carreaux, un pull gris et une veste d’hiver bleu foncé.

Les opérations de jeudi qui étaient aussi coordonnées par la Cellule des personnes disparues ont pris fin vers 16h00 tandis que des dizaines de bénévoles ont effectué spontanément des recherches mercredi, en vain.

Quant au temps que devraient encore prendre les opérations de recherche, «cela dépend des circonstances et c’est quelque chose dont nous devrons aussi discuter avec la famille», a expliqué Alain Remue de la cellule des personnes disparues. «Nous ne pouvons pas continuer à chercher éternellement, même si nous le voulions. En tout cas, nous espérons vraiment le retrouver aujourd’hui, même si ce ne sera pas évident. Le fond du canal est plein de déchets, ce qui complique les recherches.»

Toute personne pouvant fournir des informations concernant cette disparition peut prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou via Child Focus au 116.000.