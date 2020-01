VIDÉOS | L’arrivée triomphale d’Ibrahimovic à Milan: «C’est ma maison»

Zlatan Ibrahimovic a été accueilli comme une rock star par les supporters de l’AC Milan.

L’attaquant suédois est arrivé à Milan jeudi après-midi à bord d’un jet privé. Il a été accueilli sur le tarmac de l’aéroport par des dizaines de tifosis plus enthousiastes que jamais.

🔴??¡ZLATAN, ÍDOLO DE MASAS!🔴?? Ibrahimovic llega a Milán para ser presentado con los ‘tifosi’ desatados con el sueco. #Jugones pic.twitter.com/rkHMy3IPkG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 2, 2020

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’AC Milan, Ibrahimovic a déclaré qu’il était heureux d’être à nouveau à Milan. «Je me souviens de la façon dont j’ai été accueilli il y a de nombreuses années dans ce même endroit. J’ai toujours dit que c’était ma maison et je suis content d’être enfin de retour», a déclaré l’attaquant de 38 ans, agent libre depuis l’expiration de son contrat avec les LA Galaxy et qui a signé dans le club italien jusqu’en fin de saison.

Zlatan Ibrahimovic, qui avait porté le maillot rossonero entre 2010 et 2012, revient en terrain conquis puisqu’il avait joué une grande part dans le dernier titre des Milanais, en 2011. «J’ai joué pour d’autres équipes mais ce qui compte, c’est que je suis de nouveau ici. J’ai hâte de revoir les supporters sauter de plaisir au stade San Siro.»

Après ce bain de foule, «Ibra» s’est rendu au centre d’entraînement de Milanello, où il a repris ses marques et effectué quelques tests physiques.

Le buteur scandinave espère raviver la flamme de son club de cœur, en perdition ces derniers mois avec notamment une onzième place en Serie A. Présenté à la presse ce vendredi, il portera le numéro 21.