ATP Cup: David Goffin et Steve Darcis assurent la victoire de la Belgique contre la Moldavie

La Belgique, emmenée par David Goffin, a bien négocié son premier rendez-vous à l’ATP Cup en l’emportant contre la Moldavie.

David Goffin, 11e mondial, l’a emporté 6-4 6-1, ce vendredi en 1h23 face au numéro 1 moldave, Radu Albot, 46e à l’ATP. La Belgique a donc remporté son duel contre la Moldavie. Avant lui, Steve Darcis, 157e, avait d’emblée donné l’avance aux siens en battant le Moldave Alexander Cozbinov (ATP 818) sur le score de 6-4, 6-7 (4), 7-5.

Prochain rendez-vous de ce vendredi: le double qui opposera Sander Gillé et Joran Vliegen pour les Belges à Albot et Cozbinov.

L’ATP Cup se joue à Perth, Brisbane et Sydney. La Belgique est représentée par David Goffin, Steve Darcis, Kimmer Coppejans (ATP 160), Sander Gille (ATP 47 en double) et Joran Vliegen (ATP 39 en double).

Sur la surface dure de Sydney, après avoir défié la Moldavie, les Belges affronteront la Grande-Bretagne le 5 janvier et la Bulgarie le 7 janvier.

Versée dans le groupe C, la Belgique devait initialement rencontrer la Suisse de Roger Federer et la Grande-Bretagne d’Andy Murray. Mais Federer, pour raisons personnelles, et Andy Murray, blessé à l’aine, ont déclaré forfait pour le tournoi australien. La Suisse a été remplacée par la Bulgarie de Grigor Dimitrov (ATP 20) et la Moldavie complète donc le tableau.