Incendies en Australie - Les évacuations se poursuivent au sud-est du pays

Les évacuations se poursuivaient massivement au sud-est de l'Australie, en proie à d'importants feux de forêt, en prévision des conditions catastrophiques qui s'annoncent pour la fin de semaine.

Plus d'une demi-douzaine de villes des Etats de Nouvelle-Galles-du-Sud (New South Wales) et du Victoria ont été priées d'évacuer, en ce compris des zones touristiques populaires et des parcs nationaux. Ces ordres d'évacuation ont causé d'immenses files de voitures et des pénuries d'essence. Au Victoria, quelque 1.000 personnes étaient évacuées par bateaux vendredi matin. Le nombre de personnes disparues dans cet Etat est passé à 28, alors que deux décès supplémentaires ont été confirmés dans la région du East Gippsland, a indiqué lors d'une conférence de presse Daniel Andrews, Premier ministre du Victoria. Cet Etat a déclaré l'état d'urgence pour la première fois de son histoire. Dans le New South Wales, plusieurs villes sont inaccessibles aux pompiers en raison de l'importance des incendies.