Kwesi Appiah n'est plus le sélectionneur du Ghana

(Belga) La fédération ghanéenne de football (GFA) a pris une décision radicale en ce début d'année 2020. Jeudi, elle a annoncé avoir licencié les staffs techniques de ses équipes nationales masculine et féminine. Kwesi Appiah, arrivé à la tête des Back Stars en avril 2017, n'est donc plus le sélectionneur du Ghana.

Battu en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par la Tunisie aux tirs au but l'été dernier, le Ghana avait pourtant bien entamé ses qualifications pour le prochain rendez-vous continental. En effet, l'équipe d'Appiah pointe en tête du groupe C avec un 6/6 grâce à des succès contre l'Afrique du Sud (2-0) et à Sao Tomé-et-Principe (0-1) en novembre. C'était le second passage de Kwesi Appiah à la tête de l'équipe nationale ghanéenne après celui entre avril 2012 et septembre 2014. (Belga)