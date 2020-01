La Ville de Mons met Infrabel en demeure de sécuriser un pont routier

La Ville de Mons met Infrabel en demeure de sécuriser les abords du pont de l'avenue Wauters et d'en réétudier l'état. Un bloc de béton s'est détaché de l'ouvrage. Le pont qui enjambe les voies de chemin de fer sur l'avenue Joseph Wauters à Mons préoccupe les autorités communales. La Ville était intervenue il y a un an auprès du propriétaire du pont, la société Infrabel, afin qu'elle vérifie l'état de l'ouvrage et qu'elle prenne des mesures afin de le rénover.

Selon un communiqué de la Ville de Mons, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire avait envoyé des équipes techniques sur place et avait fait savoir, suite à un rapport d'expertise, que le pont ne présentait pas de danger structurel et annonçait sa rénovation complète pour 2021.

Un bloc de béton est récemment tombé de la structure du pont. L'incident a poussé la Ville de Mons à hausser le ton en mettant en demeure la société Infrabel de sécuriser les abords du pont. Le ministre fédéral des Transports, François Bellot, va également être interpellé par la Ville.

Le Collège communal va, de son côté, faire réaliser une contre-expertise afin d'analyser l'état du pont. En cas de problème, "le Collège communal prendra ses responsabilités. Si les désordres ne mettent pas en péril la structure portante de l'ouvrage et qu'une sécurisation des abords du pont est suffisante, la Ville demandera à Infrabel de sécuriser les abords sans délais. Si cela n'est pas fait suffisamment rapidement, la Ville a indiqué qu'elle procédera elle-même à la sécurisation des abords."