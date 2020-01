Des igloos urbains, une crèche sur une Jeep, la rave party dérape… Dix histoires marquantes dans vos régions ces derniers jours

L’expo Toutankhamon cartonne; les décos de Noël se retrouvent sur une autre maison; des fils barbelés clandestins dans les bois… Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions ces derniers jours.

1 Taxé 315 euros par an pour sa toute petite piscine hors sol

En 2018, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a envoyé au Limelettois Didier Pauwels, une demande de déclaration de possession d’une piscine permanente de plus de 10 mètres carrés. Celle-ci tombe sous le coup de la taxe communale sur les piscines privées: «Je n’y ai pas répondu, pensant, en toute bonne foi, que ma piscine n’était pas visée par cette taxe. J’ai une piscine hors sol de 4,6 mètres de diamètre, en kit démontable, vendue aujourd’hui à 680€. Je ne l’ai pas démontée par souci d’écologie et d’économie. En plus, il est très malaisé de la remonter».

Un agent recenseur communal est passé en mai dernier et a constaté que la piscine n’était pas démontée et en a conclu qu’il s’agit donc d’une piscine permanente.

Le 24 juillet dernier, Didier Pauwels reçoit un avertissement extrait de rôle l’invitant à payer une taxe de quelque 315 euros…

2 Billes de caoutchouc dans les terrains synthétiques: des résultats «rassurants»

La saga du gazon synthétique se poursuit. Faut-il retirer les billes en caoutchouc? Une étude, réalisée à Mons, indiquerait le contraire.

«Tout est rassurant! Point barre! Mais nous, chimistes, on s’arrête là. L’impact sur la santé, je ne peux pas le déterminer. Les résultats doivent être mis dans les mains des médecins, qui finaliseront les choses», déclare Pol Bouviez, responsable Environnement à Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS).

Le laboratoire montois a établi un protocole complet d’analyse des granules de pneus recyclés SBR, utilisés notamment sur le «gazon» synthétique d’Anvaing, celui qui a suscité plusieurs émois consécutifs en 2018 à la suite de reportages télévisés. Alors que le ministre des Infrastructures sportives, le… Frasnois Jean-Luc Crucke prolongeait le moratoire bloquant les subsides pour ce type de revêtement, la nouvelle ministre wallonne Céline Tellier (Écolo) annonçait en octobre qu’elle allait commander une étude complémentaire à l’ISSeP. HVS a réagi, rappelant les résultats de ses analyses (mais l’administration wallonne n’avait pas encore pris connaissance du rapport) provenant d’une cinquantaine de terrains, essentiellement situés en Hainaut, mais aussi en Brabant wallon et à Liège.

3 Charleroi: Jean-Yves Wargnies a succombé à ses blessures

La triste nouvelle est tombée ce vendredi matin. La famille de Jean-Yves Wargnies a confirmé son décès.

Il se trouvait depuis lundi dernier dans un état critique après avoir été victime d’un coup de feu tiré par son voisin, Domenico Puddu.

Les faits se sont produits rue du Congo à Marchienne-au-Pont (Charleroi).

Un conflit de voisinage est à l’origine du drame.

4 Des igloos urbains pour les SDF

Projet original à Charleroi: les SDF reçoivent des igloos urbains. Grâce à l’ASBL Le Charnoy.

D’emblée, le président du CPAS de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe, évacue la polémique: «Certes, donner un igloo à un sans-abri, c’est moins bien que de l’installer dans un logement. Mais la norme, en cette saison, c’est de distribuer des couvertures et des sacs de couchage, et c’est encore moins un logement en dur que ces igloos.»

Conçus en France, ces igloos présentent de nombreux avantages, notamment face aux tentes pliables.

5 Des fils barbelés clandestins dans les bois: «Sans son casque, il y passait!»

Les photos ont circulé de manière virale sur les réseaux sociaux ce dimanche. On y voit un fil barbelé tiré entre des arbres, dans les bois près de la rue du Puits à Ben-Hain (Huy), sur les hauteurs de la Sarte. Les deux jeunes hutois qui ont découvert l’installation dangereuse (qui pourrait blesser promeneurs, VTTistes, motards…) ont lancé un large avertissement et crié leur ras-le-bol. Car ce n’est pas la première fois qu’ils constatent ces faits.

6 La rave party dérape à Arlon

La police est intervenue en force ce jeudi matin pour évacuer les derniers fêtards de la free party qui se tenait depuis deux jours dans les ateliers de Stockem à Arlon.

Impressionnant dispositif des forces de l’ordre puisqu’une vingtaine de véhicules de police étaient sur place pour cette opération.

7 L’expo Toutankhamon cartonne

Accessible au public depuis le 14 décembre, l’exposition consacrée à la découverte de la tombe de Toutankhamon a déjà attiré 20 000 visiteurs, se sont félicités ses organisateurs le 31 décembre dernier.

Cette exposition concoctée par la société Europa 50, avec le concours des égyptologues Dimitri Laboury et Simon Connor, se plonge dans l’histoire du jeune pharaon au cœur de l’Égypte antique, parallèlement à l’aventure de la découverte de sa tombe par Howard Carter en 1922.

Le public semble donc attiré par la thématique, à tel point que les files d’attente deviennent fréquentes dans la gare liégeoise, à l’approche de l’entrée de l’expo. Le délai d’attente n’excède cependant pas une demi-heure, assure l’organisation, qui rappelle qu’une billetterie en ligne (www.europaexpo.be) permet de choisir sa tranche horaire et effectuer sa visite dans de bonnes conditions.

8 Ils volent des décos de Noël pour garnir une autre maison

C’est une histoire un peu cocasse qui s’est déroulée à Wasseiges pendant ces fêtes de fin d’année. Une habitante de la rue du Tilleul à Wasseiges a découvert que sa façade avait été entièrement relookée avec une dizaine de décorations de Noël, toutes lumineuses, qui ne lui appartenaient pas. Et pas des petits formats!

9 Une crèche sur une Jeep militaire

Crèche originale que celle qu’on peut admirer en l’église de Bertrix, sur la place des Trois Fers.

On peut y voir Marie, Joseph et l’enfant Jésus sur une Jeep militaire, une Willys d’époque.

Cette crèche célèbre le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes et plus précisément l’arrivée du 4e bataillon de parachutistes français SAS à Bertrix, le 24 décembre 1944, en soirée.

10 Coincé sous sa voiture

Des habitants du chemin du Lapin, à Leuze, sont venus en aide à l’un de leurs voisins. Ce dernier, âgé d’une soixantaine d’années, s’est retrouvé le corps à moitié coincé sous sa voiture. En percutant un véhicule stationné, sa voiture s’est retrouvée sur le flanc, l’homme a été projeté côté passager et le haut de son corps est passé à travers la fenêtre.

