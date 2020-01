Le Nouvel An dérape à Bressoux et Droixhe: un ado placé à l’IPPJ de Wauthier-Braine

Policiers et pompiers caillassés la nuit du Nouvel An à Droixhe et Bressoux: un adolescent a été placé à l’IPPJ de Wauthier-Braine.

Le jeune de 14 ans interpellé lors des émeutes qui se sont déroulées dans les quartiers de Droixhe et Bressoux à Liège, le jour du passage à l’an 2020, a été placé pour 40 jours à l’IPPJ de Wauthier-Braine, a indiqué ce jeudi le parquet de Liège.

La nuit de mardi à mercredi, une soixantaine d’individus ont caillassé les policiers et les pompiers, démoli du mobilier urbain, vandalisé et pillé une librairie dans les quartiers de Droixhe et Bressoux. Ils ont également incendié des voitures.

Lors de ces émeutes, la police de Liège a été renforcée par des collègues des zones avoisinantes. Au total, ils étaient 40 à intervenir sur place, 5 d’entre eux ont été blessés, dont un qui a la main cassée. Cinq combis ont également été endommagés.

Depuis deux semaines, le quartier de Droixhe est sous tension. Les policiers qui y patrouillaient étaient régulièrement victimes de jets de pierres. Depuis environ quatre ans, ce quartier est pourtant relativement calme. Du côté du parquet de Liège, on n’explique pas la cause de cette augmentation subite des tensions. Le parquet était au courant des difficultés qui y subsistaient et donc prêt à réagir.

Les émeutiers auraient passé un appel au rassemblement sur les réseaux sociaux. Ce qui explique le nombre important d’individus présents dans les rues ce soir-là.

Le dossier a été repris par la brigade judiciaire de Liège qui tente toujours d’identifier les protagonistes.