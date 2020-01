Goreux met un terme à sa carrière et intègre le staff du centre de formation du Standard

À 32 ans, Réginal Goreux prend sa retraite de joueur pour intégrer les staffs des U18 et U21 du Standard de Liège.

Nouvelle année et nouveau défi pour Réginal Goreux. À 32 ans, le défenseur du Standard a décidé de raccrocher les crampons afin de poursuivre sa carrière au sein du Centre de Formation du Standard, a annoncé le club liégeois dans un communiqué ce jeudi.

L’international haïtien, qui suit déjà en parallèle des cours d’entraîneur, va dès à présent intégrer les staffs des U18 et U21. «Sa première mission consistera à accompagner les U21 liégeois en stage au Qatar», a précisé le club.

Présent sur la pelouse à seulement deux reprises cette saison, Goreux s’en va sur un carton rouge. Il avait en effet été exclu face à Waasland-Beveren le 21 décembre dernier.

Deux titres et trois Coupes nationales

Arrivé chez les Rouches en 1994 en provenance du FC Berloz, Goreux a effectué l’entièreté de sa formation au Standard avant de débuter en équipe première en 2007. Son palmarès compte deux titres de champion de Belgique (2008 et 2009) et trois Coupes nationales (2011, 2016 et 2018).

Réginal Goreux avait tenté sa chance en Russie à Sovetov Samara (2013-2014) puis à Rostov (2014-2015) avant d’effectuer son retour au Standard.