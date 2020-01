Un juge belge suspend la procédure de remise à Madrid de Puigdemont et Comin

Un juge d’instruction de Bruxelles a suspendu l’exécution des mandats d’arrêt européens (MAE) contre Carles Puigdemont et Toni Comin.

Un juge belge a décidé de suspendre la procédure qu’il avait engagée de remise à l’Espagne du responsable indépendantiste catalan Carles Puigdemont, estimant que ce dernier bénéficie d’une immunité en tant qu’eurodéputé, a annoncé jeudi un avocat de l’ex-président catalan.

Me Simon Bekaert, joint par l’AFP, a expliqué que Toni Comin, autre indépendantiste ayant fui en Belgique en 2017 après la tentative de sécession de la Catalogne, était également concerné par la décision de ce juge d’instruction bruxellois. Toni Comin a également été élu au Parlement européen en mai dernier.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law