AFC Tubize: le capitaine Shean Garlito quitte le club

Coup de tonnerre à l’AFC Tubize (D1 amateurs): le capitaine Shean Garlito a annoncé son départ du club.

C’est sur Instagram que l’enfant du club, qui, à 25 ans, n’a connu que l’AFC Tubize, a annoncé la nouvelle.

«La situation étant devenue compliquée. Je me dois de continuer ma carrière ailleurs pour essayer de grandir encore et d’apporter mon expérience ailleurs. En tout cas une chose est sûre, je porterais les couleurs sang et or à jamais dans mon cœur», a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

Shean Garlito ne connaît pas encore sa future destination, mais il devrait rebondir en D1 amateurs.

C’est une nouvelle tuile pour Tubize, en délicatesse sportive et judiciaire.