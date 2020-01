Ciel fort couvert ce jeudi, la pluie revient vendredi

Il fera fort nuageux ce jeudi mais le temps restera sec. Les nuages bas pourront d’ailleurs réduire la visibilité en Ardenne.

Les maxima iront de 3 degrés dans cette région à 8 sur l’ouest du pays, selon les prévisions de l’IRM.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel restera fort couvert avec toujours un risque de faibles bruines, surtout en Ardenne où la visibilité sera parfois réduite. En fin de nuit, une zone de pluie plus structurée abordera le pays par l’ouest. Les minima seront observés en début de nuit et varieront entre 3 et 8 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud­-ouest.

Vendredi, la zone de pluie traversera notre pays du littoral vers l’Ardenne. À l’arrière, quelques timides éclaircies reviendront sur l’ouest du pays. Il fera doux avec des maxima de 6 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 11 degrés sur l’ouest. Le vent pourra être assez fort au littoral.