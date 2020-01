Sus à l’isolement grâce à Invictus

L’ASBL Invictus et ses bénévoles ont donné du bonheur à 135 convives lors d’un Nouvel An solidaire pour l’€ symbolique.

Apéritifs et zakouskis; foie gras et confits ou saumon fumé; potage; poularde de plein air accompagnée de pommes grenailles dorées, chicons braisés et sauce aux airelles; mignardises, gâteaux et bûches. Et tout cela pour l’euro symbolique! C’est le menu que proposait l’ASBL Invictus, mardi soir, pour le grand retour du Nouvel an solidaire à l’attention des personnes isolées et/ou en difficultés. Avec leurs 30 bénévoles, les sœurs Laurence et Christine Leroy et leurs filles respectives Camille et Blanche ont ainsi donné du bonheur à pas moins de 135 convives en la salle de gymnastique de l’institut du Sacré-Coeur de Statte. «La plupart proviennent de Wanze, Huy et Ampsin, observe Camille. Il y a deux ans, nous l’avions organisé au cercle paroissial de Couthuin pour 75 personnes. Comme il était déjà réservé cette année, on s’est quelque part rapproché de nos invités en l’organisant à Statte. Les participants devaient s’inscrire. On est passé par des CPAS et des ASBL actives auprès des personnes défavorisées pour faire la publicité de ce Nouvel an. C’est maman qui m’a transmis ces valeurs. Comme j’avais envie de m’investir dans une action, on a décidé de prendre le relais de la première équipe fondatrice d’Invictus il y a deux ans.»

Grâce à 90 sponsors

La réussite d’une telle organisation repose sur un gros travail en amont. Ainsi avec la recherche et le soutien acquis de pas moins de 90 sponsors (et non des moindres!) qui ont ici gracieusement offert les différentes composantes du menu et les cadeaux qui allaient être distribués en fin de soirée. Sans oublier la journée offerte par la coiffeuse hutoise Titi (Le printemps esthétique), lundi, pour permettre à une quarantaine de personnes d’avoir une coupe des grands soirs. Quant à l’ambiance musicale, elle aura été assurée par le duo andennais «Los Pepes» avant un blind-test. Sans oublier Marie-Claude Tribolet et son accordéon diatonique pour rehausser l’arrivée des invités sur des airs folks.