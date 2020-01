Le 1er janvier studieux d’Éric Ndeze à Rome

Le vicaire de la Sarte (Huy) étudie la philosophie à l’université pontificale de Rome. En blocus, il n’a pas forcé la fête.

Vicaire de la paroisse de la Sarte depuis 2009 à Huy, Éric Ndeze (40 ans) a pris partiellement pris congé des paroissiens depuis l’automne. Il passe, en effet, la majorité de son temps à Rome où il a entamé un master en philosophie à l’université pontificale. «C’est l’évêque Jean-Pierre Delville qui m’y a envoyé, confie Éric Ndeze qui y suit ses cours en italien et en anglais. L’université compte 1 200 étudiants répartis en cinq facultés. Je vis dans une grande maison gérée par les Frères de la Charité. Elle est située dans le quartier Cornelia à 6 kilomètres du Vatican. Je la partage avec dix autres prêtres dont certains de Jordanie, d’Inde, du Burundi et d’Italie.»

Éric Ndeze découvre les fêtes de fin d’année «à la Romaine». «À Rome, les festivités de la Noël débutent le 9 décembre avec le couronnement de la Vierge par les pompiers sur la Place d’Espagne. Le 13 décembre, on distribue des cadeaux aux enfants pour la Sainte-Lucie. Le 24 décembre, les Italiens prennent un repas light et c’est le 25 qu’ils mangent plus gras en famille.» Ces deux rendez-vous, Éric Ndeze ne les aura pas partagés en terre romaine puisqu’il est repassé une petite semaine en Belgique pour notamment célébrer les messes de Noël à Saint-Léonard et à la Sarte.

Le 26 décembre, il reprenait la route de Rome avec un petit détour par Londres pour y saluer un de ses frères. C’est donc dans la capitale italienne qu’il a franchi le cap de 2020. «Cela s’est limité à un tour en ville avec un petit restaurant. Je n’allais pas m’éterniser car j’entame mon blocus et il fallait penser à étudier le 1er janvier. Nous aurons encore deux semaines de cours à partir du 6 janviers, puis ce seront les examens.»

Et de terminer sur ses bons vœux à l’attention de nos lecteurs. «Je leur souhaite de voir la lumière dans le visage des autres, dans nos zones d’ombre au niveau privé comme au niveau politique pour le pays.»