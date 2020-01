De l’Asie à l’Afrique, leur Nouvel An loin de chez eux

Depuis 20 mois, les Wanzois Amandine Coucke et Quentin Wuyts parcourent le monde à faire les clowns. Ils ont passé les fêtes au Rwanda.

+ À lire | Jean-Marc Fortin l’a fêté light en Arabie avant le Rallye Dakar

«Tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’on se trouvera au Rwanda, près du lac Kivu. Vivant au jour le jour, il nous est impossible de prévoir ce qu’on fera pour les fêtes de fin d’année. C’est la beauté de notre voyage! On n’est pas sûr d’avoir accès à une connexion pour vous en dire plus à la Noël et au Nouvel an… Il y a tout juste un an, nous étions en Inde. On s’est arrêté à Mysore dans le sud. Ce n’était pas vraiment Noël pour les locaux, mais nous avons été invités à un repas chez une famille chrétienne croisée par chance. C’était très sympathique et improvisé.» Contactés par nos soins il y a une semaine, les Wanzois Amandine Coucke (28 ans) et Quentin Wuyts (29 ans) poursuivent leur périple à travers les continents derrière le concept «Nez du monde».

+ Á lire | Oreye: menu raclette pour les fêtes du lieutenant Daerden en Lituanie

La suite? Ouganda, Kenya, Éthiopie, Soudan, Égypte et Israël

Leur objectif: la découverte d’autres cultures en auto-stop et avec le seul langage universel des clowns. C’est en effet équipés d’un nez rouge qu’ils s’offrent en spectacle aux populations locales en échange de l’hospitalité. Ils endossent alors le rôle de Jo et Mirabelle pour meilleurs ambassadeurs de leur «tour du monde nomade, économique, écologique et novateur» amorcé voici vingt mois. «On a pris notre départ le 1er avril 2018 sur les routes du monde à partager des sourires de l’Asie à l’Afrique, rappelle le duo. Nous prévoyons d’être rentrés pour l’été prochain. Mais, en auto-stop, on n’est jamais réellement certain… D’ici là, nous irons en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie, au Soudan, en Égypte et en Israël. Il nous faudra alors trouver un bateau-stop en direction de la Turquie pour finalement rentrer vers l’Europe.»

+À lire | Frédéric Lamy derrière les fourneaux en Savoie

«Notre vœu? Avoir la force de continuer notre périple»

Loin des leurs, Amandine et Quentin auront eu une pensée pour eux en cette période particulière des fêtes de fin d’année. Cette fois encore, elle n’aura pas été synonyme de distribution de cadeaux. «On pense que notre présence serait le plus beau cadeau à faire à notre famille. Mais, malheureusement, notre route est encore longue. La promesse pour notre famille est d’être rentrés pour 2020! Maintenant, ce qui nous fait plaisir, c’est de savoir que nos deux familles fêteront Noël ensemble.»

Avec certainement des vœux à formuler pour Jo et Mirabelle… «Nous, ce qu’on nous souhaite, c’est de rentrer sains et saufs, en bonne santé surtout. D’avoir la force de continuer notre périple, et qu’il soit toujours aussi ponctué de belles et heureuses rencontres.»

+ À lire | Le 1er janvier studieux d’Éric Ndeze à Rome