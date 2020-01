Oreye: menu raclette pour les fêtes du lieutenant Daerden en Lituanie

Lieutenant d’aviation, l’Orétois Gauthier Daerden a passé les fêtes de fin d’année sur une base aérienne de Lituanie.

Nombre de citoyens originaires de Huy-Waremme ont passé les fêtes de fin d’année à l’étranger pour des raisons professionnelles. Et parmi eux plusieurs militaires en mission, comme l’Orétois Gauthier Daerden (31 ans) qui a pris son envol de Melsbroek fin octobre avec la Lituanie pour terre d’accueil. Affecté au sein du 2e Wing tactique de la base aérienne de Florennes, le lieutenant d’aviation y participe à une mission de police de l’air. «Depuis l’adhésion de l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie à l’OTAN en 2004, les autres pays membres se relaient pour protéger l’espace aérien balte. L’objectif est d’empêcher tout avion non identifié et ne disposant pas de plan de vol connu de survoler l’espace aérien des pays membres de l’OTAN, détaille l’adjoint du commandant de détachement et chargé de la communication et des relations publiques. Des avions de combat F16 belges sont prêts 24h sur 24 à décoller en un très court instant au départ de la base aérienne de Siauliai où je me trouve en Lituanie. La Belgique est à la tête de la mission depuis septembre.»

En communication vidéo pour la Noël

C’est la première fois que Gauthier Daerden passait les fêtes de fin d’année à 2 000 km de ses proches, dont son père, devenu bourgmestre d’Oreye il y a un an. Une situation nouvelle qu’il a abordée avec sérénité et l’esprit fort occupé par sa mission. «Je n’ai pas envoyé de cadeaux vers ma famille. Les journées en opération étant assez longues et chargées, j’ai préféré confier cette tâche à un complice en Belgique qui est allé chercher mon cadeau à offrir pour le traditionnel “ Secret Santa ” que nous organisons chaque année chez nos parents à Noël. En plus, j’ai eu la chance de leur offrir le jour J un appel vidéo via le social média. Ce qui m’a tout de même permis de ressentir quelques instants l’atmosphère familiale et festive du réveillon!»

Rien n’a, cependant, été laissé au hasard pour créer une atmosphère de fête sur la base aérienne de Siauliai. Un sapin décoré a ainsi été installé dans la zone de détente des militaires. «Pour le menu de Noël, nous avons décidé de faire un repas traditionnel et qui plaît à tout le monde, à savoir la raclette et la fondue bourguignonne. Un petit music band local est venu animer le début de soirée en plus des petits jeux que nous avions programmés comme un blind-test. Et on a terminé le réveillon par le “ Secret Santa ”.»

Des pralines, des écouteurs sans fil

En ce qui concerne le menu du Nouvel An, plusieurs militaires se sont proposés pour passer une partie de la soirée derrière les fourneaux afin de préparer un repas amélioré. Côté cadeaux, Gauthier Daerden et ses hommes ont reçu, plus tôt dans le mois, des écouteurs sans fil lors de la traditionnelle visite du ministre de la Défense – le Crisnéen Philippe Goffin – et du chef de la Défense, accompagnés de quelques généraux. «Nous avons aussi reçu la visite d’une partie du commandement de la base aérienne de Florennes qui a opté pour le ballotin de pralines. Il est indispensable de ne pas oublier nos spécialités locales, dans n’importe quelle circonstance…»

