Débordements à Bressoux, règlement de comptes à Charleroi, véhicules incendiés à Bruxelles: le bilan du Nouvel An

Plusieurs événements ont entaché le réveillon du Nouvel An en Wallonie et à Bruxelles.

Liège Un quartier de Bressoux saccagé

Les esprits se sont échauffés entre 20 h 00 et 01 h 00, la nuit du passage à l’an 2020, dans les quartiers de Bressoux et de Droixhe. Une soixantaine d’individus ont saccagé divers lieux et ont caillassé les forces de l’ordre. Un individu, mineur, a été interpellé.

Charleroi Altercation et règlement de comptes

Une altercation suivie d’un règlement de comptes a eu lieu ce 1er janvier à la ville basse à Charleroi, devant le café «Au Ministère». Deux personnes sont blessées.

Bruxelles Plus de 200 personnes arrêtées

Le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, qui coordonne les informations pour les six zones de police de Bruxelles, a communiqué les différents chiffres de la nuit du réveillon.

Pieter De Crem (Cd&V), ministre de l’Intérieur, plaide ce mercredi pour la fusion de ces zones de police.

Quelque 60 000 personnes ont assisté au feu d’artifices au pied de l’Atomium.