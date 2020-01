Brighton et Trossard contraignent Chelsea au partage

Chelsea a été contraint au partage à Brighton 1-1 (mi-temps: 0-1) pour le compte de la 21e journée du championnat d’Angleterre disputée le jour de l’An mercredi.

Azpilicueta, dès la 10e minute, avait ouvert la marque pour les Blues de Frank Lampard (0-1). Brighton aura eu le mérite d’y croire jusqu’au bout égalisant à la 84e minute par Jahanbakhsh (1-1).

Goal of the decade so far pic.twitter.com/uFEqm1VP0U