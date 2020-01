Venus Williams forfait à Brisbane

Venus Williams a déclaré forfait mercredi pour le tournoi de Brisbane, la semaine prochaine, en raison d’un «contretemps» pendant la préparation de sa 27e saison sur le circuit WTA.

«Malheureusement, je ne vais pas débuter ma saison à Brisbane en raison d’un contretemps imprévu durant ma préparation», a déclaré dans un communiqué la joueuse de 39 ans, 52e au classement mondial, qui a disputé son premier match professionnel en 1994.

«Je suis impatiente d’être en Australie et de retrouver tout le monde à Adelaïde (13-18 janvier)», l’un des derniers tournois de préparation à l’Open d’Australie (20 janvier-2 février), a ajouté la septuple lauréate de tournois du Grand Chelem.

Venus Williams n’a plus joué depuis sa défaite au premier tour à Tianjin, en Chine, début octobre. Elle n’a plus remporté de tournoi depuis près de quatre ans et sa 49e et dernière victoire en février 2016 à Kaohsiung à Taïwan. Ses dernières finales remontent à 2017, où elle avait perdu le dernier match à l’Open d’Australie, Wimbledon et au Masters.